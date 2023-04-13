Досаев объяснил, как будут решать проблему с пробками в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев 13 апреля на встрече с жителями Ауэзовского района рассказал, как будут решать проблему с пробками в городе в часы пик, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из жителей Ауэзовского района спросил градоначальника, почему вопрос заторов в часы пик не решается. Он рассказал, что уже обращался с этой проблемой к экс-акимам, но решений никаких не принималось.

"Такое впечатление, что акимат города не занимается этим. В Алматы идет маятниковое движение. Утром все приезжают в центр, а вечером уезжают. Идея такая, чтобы дифференцированно управлять светофорами, чтобы в утреннее время побольше направлять в центр, а вечером наоборот", – предложил алматинец.

Ерболат Досаев заверил жителя, что акимат занимается решением этого вопроса.

"Город не стоит на месте. Мы сейчас занимаемся вторым этапом. Надеемся, что до конца года получим картину. Это вопросы применения искусственного интеллекта в управлении, такая передовая практика не только в Алматы. Во время часов трафика, частота смены светофорных направлений будет управляться искусственно", – сказал Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы рассказал, что улицу Жубанова пробьют до границы города, а на территории бывшего машиностроительного завода построят школу.

