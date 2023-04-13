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Прокуроры и Уполномоченный по правам человека будут вместе вести борьбу с пытками

прокуратура, проверка Фото: gov.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов и Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев 13 апреля подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве. Теперь совместными усилиями будет вестись борьба с пытками в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Цель – сплотиться и противостоять пыткам и другим недозволенным методам следствия путем принятия эффективных мер и использования общих ресурсов.  

Принят План первоочередных мер по противодействию пыткам, обеспечивающий круглосуточный прием заявлений, проведение внезапных проверок законности доставления и другие меры превентивного характера.

Проводится оснащение камерами наблюдения "слепых зон" правоохранительных и исправительных учреждений, а также установка терминалов для онлайн подачи обращения осужденными.

Совместно с руководителями правоохранительных органов утверждена инструкция досудебного расследования дел о пытках по обеспечению соблюдения конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе и при исполнении наказания, также правила обязательного видеонаблюдения.

"В частности, разработана методика расследования пыток, соответствующая принципам Стамбульского протокола. В этой связи органами прокуратуры проводится работа над созданием нормативных и организационных условий для превенции пыток", – говорится в сообщении.

В Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года глава государства поручил искоренить недозволенные методы следствия и пытки, возложив их расследование на прокуроров (с января 2023 года).

17 марта 2023 года Токаев подписал закон по предупреждению пыток и жестокого обращения. 


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