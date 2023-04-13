Актаускому морскому порту вернут статус международного
"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения", - говорится в документе.
Кроме того, в документе говорится о переименовании АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" в АО "Национальная компания "Актауский международ
Также добавлено, что объект числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал или находящихся в собственности национальных холдингов или национальных компаний либо их аффилиированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилиированных с государством, а также физических лиц, утверждение которых предусмотрено в соответствии с законом "О национальной безопасности Республики Казахстан".
Как поясняется, проект разработан в соответствии с поручением главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики в новых геополитических условиях от 5 июля 2022 года. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил трансформировать морские порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 апреля.
Актауский морской торговый порт уже носил статус международного, однако в сентябре 2018 года постановлением правительства был его лишен. Тогда это объяснялось тем, что это позволит снять ограничение на приватизацию порта.