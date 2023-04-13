Актаускому морскому порту вернут статус международного

МИИР РК подготовило постановление правительства о придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения и внесении изменений в некоторые решения правительства, сообщает Zakon.kz.

"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения", - говорится в документе.

Кроме того, в документе говорится о переименовании АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" в АО "Национальная компания "Актауский международ

Также добавлено, что объект числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал или находящихся в собственности национальных холдингов или национальных компаний либо их аффилиированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилиированных с государством, а также физических лиц, утверждение которых предусмотрено в соответствии с законом "О национальной безопасности Республики Казахстан".

Как поясняется, проект разработан в соответствии с поручением главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики в новых геополитических условиях от 5 июля 2022 года. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил трансформировать морские порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 апреля.

Актауский морской торговый порт уже носил статус международного, однако в сентябре 2018 года постановлением правительства был его лишен. Тогда это объяснялось тем, что это позволит снять ограничение на приватизацию порта.