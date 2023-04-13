Пожар возле столичного аэропорта ликвидирован

Пожар близ международного аэропорта Астаны ликвидирован. Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

"Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18:48 на площади 3 га", – говорится сообщении ДЧС.

Тушение, как отметили в ведомстве, осложнялось труднодоступностью местности для проезда техники и наличием ветра, способствовавшего распространению огня.

На первые сообщения о пожаре подразделения ДЧС выехали в сторону аэропорта в 12:28. Тогда предварительная площадь пожара составляла 1 га.

По состоянию на 14.30 площадь горения сухостоя и камыша составляла около трех гектаров. Над ликвидацией работали 40 человек.

Аэропорт все время продолжал работать в штатном режиме.