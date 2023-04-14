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В КНДР провели испытание новой баллистической ракеты

В КНДР провели испытание новой баллистической ракеты Фото: pixabay
Южнокорейские СМИ сообщили, что Северная Корея накануне испытала новую ракету "Хвасон-18", передает Zakon.kz

Как отмечает Yonhap News Agency, Ким Чен Ын который руководил запуском заявил, что это увеличит возможности КНДР в ядерной контратаке.

Также сообщается, что накануне Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. 

Японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо. Местные жители должны были в срочном порядке укрыться в прочных зданиях, станциях метро или бомбоубежищах.

Позднее стало известно, что ракета, запущенная КНДР, упала. Вероятность падения на Хоккайдо и его окрестности была исключена.

Как сообщали ранее, это уже 12-й ракетный пуск КНДР в 2023 году.

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