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КНДР заявляет об испытаниях новых ракет

запуск ракеты Фото: freepik
Северная Корея заявила, что провела испытания крылатых ракет, оснащенных новыми "сверхбольшими" боеголовками, и нового типа зенитных ракет, сообщает Zakon.kz.

Субботнее сообщение государственных СМИ Северной Кореи появилось на следующий день после того, как военные Южной Кореи заявили, что обнаружили запуск КНДР нескольких крылатых ракет в воды у ее западного побережья. Это четвертый раунд пусков такого оружия в стране в 2024 году, пишет ABC News.

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Объявляя о разработке более крупных боеголовок для крылатых ракет, Северная Корея, возможно, пытается подчеркнуть, что эти ракеты предназначены для вооружения ядерным оружием, считает издание.

Официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи не уточнило количество испытанных ракет и подробности их эксплуатации. Агентство заявило, что испытания были частью "обычной деятельности" страны по военному развитию и не повлияли на безопасность соседей.

Крылатые ракеты входят в число растущей коллекции северокорейского оружия, предназначенного для подавления региональной противоракетной обороны. Они дополняют обширную линейку баллистических ракет страны, включая оружие большой дальности, нацеленное на континентальную часть Соединенных Штатов.

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