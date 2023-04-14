Азамат Даулетбеков второй год подряд становится лучшим борцом Азии
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Азамат Даулетбеков (86 кг) на пути ко второму своему "золоту" уверенно победил иранского спортсмена, трехкратного чемпиона Азии – Алиреза Каримимачиани. Так он заработал четвертую медаль высшей пробы для сборной Казахстана по вольной борьбе за два дня турнира. Ранее, гимн Казахстана звучал в честь Дархана Есенгали, Санжара Досжанова и Болата Сакаева.
Казахстанские палуаны в последний день чемпионата Азии могут завоевать еще две золотые награды. На ковер Астаны в финальных схватках поборются Ризабек Айтмухан (92 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг).
Ранее Дархан Есенгали стал чемпионом Азии-2023 по вольной борьбе.