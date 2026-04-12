Вольник Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата Азии в Бишкеке

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан). Об этом 12 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК, передает Zakon.kz.

По данным НОК, в схватке за третье место в весовой категории до 92 килограммов ему противостоял японец Такаши Ишигуро.

Даулетбеков до перерыва провел несколько эффективных приемов и повел в счете – 6:0.

"Во второй половине схватки соперники обошлись без набранных баллов. Таким образом, Даулетбеков выиграл встречу и принес Казахстану "бронзу", – отмечается в сообщении.

Добавим, что ранее в схватке за бронзовую награду в весе до 86 килограммов Болат Сакаев уступил Хидиру Сайпудинову (Бахрейн).

Ранее сообщалось, что капитан сборной Казахстана стал трехкратным чемпионом Азии по боксу.