Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские борцы вольного стиля завоевали еще две медали на ЧА-2023

Борьба ЧА Медаль Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
В последний день азиатского первенства по борьбе казахстанские палуаны Юсуп Батырмурзаев и Ризабек Айтмухан заработали в актив сборной еще две серебряные медали, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Наши борцы-вольники проиграли свои финальные схватки. Сначала Ризабек Айтмухан (92 кг) не смог одолеть японца Араша Йошиду. Затем тяжеловес Юсуп Батырмурзаев (125 кг) в равном поединке уступил монгольскому палуану Лхавагерел Мунхтуру. 

Ранее медали высшего качества в копилку мужской сборной Казахстана положили четверо спортсменов: Санжар Досжанов, Болат Сакаев, Дархан Есенгали и Азамат Даулетбеков.

Всего казахстанская команда борцов заработала на нынешнем азиатском чемпионате 20 медалей различного достоинства.  

Читайте также

Азамат Даулетбеков второй год подряд становится лучшим борцом Азии

Дархан Есенгали стал чемпионом Азии-2023 по вольной борьбе

Федерация настольного тенниса РК и Olimpbet подписали партнерское соглашение

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления