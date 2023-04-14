Казахстанские борцы вольного стиля завоевали еще две медали на ЧА-2023
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Наши борцы-вольники проиграли свои финальные схватки. Сначала Ризабек Айтмухан (92 кг) не смог одолеть японца Араша Йошиду. Затем тяжеловес Юсуп Батырмурзаев (125 кг) в равном поединке уступил монгольскому палуану Лхавагерел Мунхтуру.
Ранее медали высшего качества в копилку мужской сборной Казахстана положили четверо спортсменов: Санжар Досжанов, Болат Сакаев, Дархан Есенгали и Азамат Даулетбеков.
Всего казахстанская команда борцов заработала на нынешнем азиатском чемпионате 20 медалей различного достоинства.