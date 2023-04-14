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Полицейские наградили петропавловца, защитившего водителя от агрессивного пассажира

Полицейские наградили петропавловца, защитившего водителя от агрессивного пассажира Фото: polisia.kz
27-летнего жителя Петропавловска, не оставшегося равнодушным, когда один из пассажиров напал на водителя автобуса, поощрили полицейские СКО, сообщает Zakon.kz.

27-летнему Дархану Баяхметову вручили благодарственное письмо и ценный подарок.

Первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев отметил, что Дархан поступил, как настоящий мужчина. Не растерялся в нестандартной ситуации, а проявил храбрость и порядочность.

Инцидент произошел 8 апреля в салоне пассажирского автобуса в Петропавловске.

Пассажир маршрутного автобуса пропустил свою остановку. Не заплатив, он собирался выйти через центральную дверь.

В момент остановки автобуса мужчина стал душить водителя. На помощь ему пришел Дархан Баяхметов. В появившихся в соцсетях видео отчетливо видно, как молодой человек пытался призвать к порядку агрессивного пассажира, но также подвергся агрессии.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


Сотрудниками полиции был задержан 67-летний горожанин. Факт хулиганских действий зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РК "Хулиганство". Идет следствие.

Дархан – дипломированный журналист. Работает библиотекарем в областной универсальной научной библиотеке им. Сабита Муканова. Увлекается футболом.

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