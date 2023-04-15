В пяти областях РК из-за осадков введено временное ограничение движения

В Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской области в связи с резким ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения, сообщает Zakon.kz

"По состоянию на 00:00 ч. 15 апреля т.г. в 5 областях в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель), введено временное ограничение движения на 14 участках автодорог республиканского значения общей протяженностью 1529 км", - говорится в сообщении НК "КазАвтоЖол".

Также отмечается, что автодорогах республиканского значения задействовано 300 единиц спецтехники и 350 специалистов.

Ранее сообщали, что Казахстан окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова.

По прогнозу синоптиков, столкновение холода и тепла уже привело к активизации фронтальных разделов, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки, временами сильные.

"На западе – дождь, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман. Поэтому завтрашнее утро жителей северных регионов страны встретит снежной и ветреной погодой", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В южных регионах также ожидается спад жары и выпадение сильных дождей с грозами и градом.

По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны – с порывами 30 м/с и более.