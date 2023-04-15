Необычное поздравление с Днем всех влюбленных опубликовала Администрация президента

15 апреля в Казахстане отмечается праздник всех влюбленных — День Козы-Корпеш и Баян Сулу. Администрация президента не осталась в стороне и опубликовала необычное поздравление для влюбленных, сообщает Zakon.kz.

Видео с поздравлением опубликовано в Telegram-канале официального медиа-ресурса о деятельности президента.

15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай". А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля – Дню Святого Валентина.

Накануне праздника всех влюбленных редакция Zakon.kz собрала самые яркие истории знакомства и поговорила с молодоженами, которые решили приурочить свое бракосочетание к этому дню, чтобы узнать, что для них значит День Козы-Корпеш и Баян Сулу.

