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Необычное поздравление с Днем всех влюбленных опубликовала Администрация президента

Необычное поздравление с Днем всех влюбленных опубликовала администрация президента Фото: скриншот видео
15 апреля в Казахстане отмечается праздник всех влюбленных — День Козы-Корпеш и Баян Сулу. Администрация президента не осталась в стороне и опубликовала необычное поздравление для влюбленных, сообщает Zakon.kz.

Видео с поздравлением опубликовано в Telegram-канале официального медиа-ресурса о деятельности президента.

15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай". А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля – Дню Святого Валентина.

Накануне праздника всех влюбленных редакция Zakon.kz собрала самые яркие истории знакомства и поговорила с молодоженами, которые решили приурочить свое бракосочетание к этому дню, чтобы узнать, что для них значит День Козы-Корпеш и Баян Сулу.

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