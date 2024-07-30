Восемь человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Тараза

30 июля в 10-м микрорайоне Тараза в многоэтажном жилом доме на пятом этаже загорелась электрощитовая. Затем огонь перешел на крышу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, из подъезда эвакуировали восемь человек, из них два ребенка.



"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 5 кв. м. При пожаре сообщать по номеру 101 или 112", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что пожилых супругов в Алматы убили и пытались сжечь в доме вместе с внуком.