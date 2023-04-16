Пьяный водитель стал причиной смерти девушки в Актобе
Жизнь одной девушки оборвалась в трагической аварии, произошедшей на улице Тургенева в Актобе после празднования дня рождения, пишет "Диапазон".
Нетрезвый водитель, выпивший четыре бокала вина, сел за руль после того, как уже наступила ночь. Пострадавшая в ДТП сама попросила водителя подвезти ее до дома.
Автомобиль, разогнавшись до 87 километров в час, неожиданно выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в металлическое ограждение у пешеходного перехода, протаранил пристройку кафе и перевернулся.
Пассажирка скончалась на месте, а водитель оказался на скамье подсудимых.
Брат погибшей в итоге примирился с обвиняемым и попросил суд не лишать его свободы. Однако суд приговорил водителя к 2 годам и 4 месяцам заключения, а также лишил его водительских прав на 10 лет.
Смертельная авария произошла на трассе Караганда – Сарань 15 апреля.