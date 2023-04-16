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Пьяный водитель стал причиной смерти девушки в Актобе

Пьяный водитель стал причиной смерти девушки в Актобе Фото: Zakon.kz
Пьяный водитель подвозивший ночью после вечеринки молодую девушку, не справившись с управлением, на большой скорости влетел в ограждение. В результате пассажирка скончалась на месте, а водителя приговорили к тюрьме, сообщает Zakon.kz.

Жизнь одной девушки оборвалась в трагической аварии, произошедшей на улице Тургенева в Актобе после празднования дня рождения, пишет "Диапазон".

Нетрезвый водитель, выпивший четыре бокала вина, сел за руль после того, как уже наступила ночь. Пострадавшая в ДТП сама попросила водителя подвезти ее до дома.

Автомобиль, разогнавшись до 87 километров в час, неожиданно выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в металлическое ограждение у пешеходного перехода, протаранил пристройку кафе и перевернулся.

Пассажирка скончалась на месте, а водитель оказался на скамье подсудимых.

Брат погибшей в итоге примирился с обвиняемым и попросил суд не лишать его свободы. Однако суд приговорил водителя к 2 годам и 4 месяцам заключения, а также лишил его водительских прав на 10 лет.

Смертельная авария произошла на трассе Караганда – Сарань 15 апреля.

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