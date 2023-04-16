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Более 2 тыс. большегрузов использовали для уборки снега в Астане

Более 2 тыс. большегрузов использовали для уборки снега в Астане Фото: акимат Астаны
В ночь с 15 на 16 апреля из столицы вывезли на полигоны более 24 тысяч кубометров снега, или 2134 большегруза, сообщает Zakon.kz.

В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, сообщает акимат Астаны.

На утро 16 апреля в снегоуборочных работах по столице задействовали свыше 2,2 тысячи дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

С начала зимнего периода коммунальщики из Астаны вывезли около 315 тысяч грузовиков снега, а это около 4 млн кубометров.

В столице случилось 240 дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада и резкого похолодания.

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