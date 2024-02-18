Более 1,2 тыс. грузовиков снега вывезли из Астаны за сутки

За ночь коммунальные службы вывезли из столицы более 1,2 тыс. грузовиков снега, что равно 16 тыс. кубометров, сообщает Zakon.kz.

В снегоуборочных работах с утра 18 февраля задействованы более 2,2 тыс. дорожных рабочих и почти 1,3 тыс. единиц спецтехники, сообщили в столичном акимате.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

С начала зимнего периода свыше 347 тыс. рейсов вывезли из столицы более 4,7 млн кубометров снега.

17 февраля в центре левобережья Астаны саперы искали взрывчатку. Для этого полиция перекрыла периметр автобусной остановки по проспекту Туран.

