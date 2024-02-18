Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 1,2 тыс. грузовиков снега вывезли из Астаны за сутки

уборка снега в Астане Фото: акимат Астаны
За ночь коммунальные службы вывезли из столицы более 1,2 тыс. грузовиков снега, что равно 16 тыс. кубометров, сообщает Zakon.kz.

В снегоуборочных работах с утра 18 февраля задействованы более 2,2 тыс. дорожных рабочих и почти 1,3 тыс. единиц спецтехники, сообщили в столичном акимате.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

С начала зимнего периода свыше 347 тыс. рейсов вывезли из столицы более 4,7 млн кубометров снега.

17 февраля в центре левобережья Астаны саперы искали взрывчатку. Для этого полиция перекрыла периметр автобусной остановки по проспекту Туран.

Читайте также

карта закрытых дорог
8 участков трасс остаются закрытыми в Казахстане из-за метели
спасенный
Потерявшегося в степи Карагандинской области мужчину нашли
закрытые трассы
В десяти областях перекрыли движение на трассах из-за непогоды
Айсулу Омарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям
"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям
КНБ
КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: