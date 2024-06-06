Табун лошадей едва не утонул в Атырау

Более 60 лошадей спасены из воды в Атырауской области. Видео счастливого спасения опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что животные были вызволены из воды сотрудниками оперативно-спасательного отряда.





Трагедию предотвратили возле 17-го разъезда в Атырауской области.

"Животных отвели в безопасное место", – уточнили в МЧС РК.

Это не первый инцидент с тонущими животными за последнее время в данной местности. 25 мая кызылординские спасатели помогли более 200 лошадям в одном из населенных пунктов Атырау.