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Табун лошадей едва не утонул в Атырау

табун едва не утонул в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 20:02 Фото: скриншот видео
Более 60 лошадей спасены из воды в Атырауской области. Видео счастливого спасения опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что животные были вызволены из воды сотрудниками оперативно-спасательного отряда.


Трагедию предотвратили возле 17-го разъезда в Атырауской области.

"Животных отвели в безопасное место", – уточнили в МЧС РК.

Это не первый инцидент с тонущими животными за последнее время в данной местности. 25 мая кызылординские спасатели помогли более 200 лошадям в одном из населенных пунктов Атырау.

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Оксана Житникова
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