Заблудившимся в степи пастухам помогли актюбинские спасатели

За прошедшие сутки спасатели Актюбинской области провели две поисково-спасательные операции, в обоих случаях успешно, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел в районе сел Каратогай и Родниковка Мартукского района.

"15 апреля на пульт 112 поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями мужчина 1978 года рождения вышел на поиски скота и заблудился между селами Каратогай и Родниковка Мартукского района. В результате поисково-спасательных работ силами спасателей мужчина был найден в 00:50 в 20 километрах от села Родниковка. В медицинской помощи не нуждался". ДЧС Актюбинской области

В ходе поисковой операции, проведенной спасателями, удалось отыскать мужчину, который потерялся, когда отправился на поиски своего скота в крестьянском хозяйстве "Тама Есет-батыр". Спасатели нашли пропавшего в 03:40 и безопасно доставили его обратно в хозяйство. По информации, полученной от медицинских работников, мужчина не нуждался в медицинской помощи.

Спасатели призывают следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности.