Более 150 заведений закрыли в Иране из-за нарушений женщинами дресс-кода
В минувшее воскресенье иранская полиция сообщила, что за прошедшие сутки в городах страны были закрыты 137 магазинов и 18 ресторанов, передает АlarabiyaNews.
Все заведения были опечатаны после того, как в стране начали устанавливать камеры, чтобы следить за соблюдением дресс-кода женщинами страны. Дело в том, что в Иране женщинам предписано в обязательном порядке носить хиджаб.
Усиление
было введено после того, как женщины
стали массово отказываться от платков
после смерти 22-летней курдской девушки,
задержанной полицией нравов в сентябре
прошлого года. Махса Амини задержали за нарушение правил ношения
хиджаба.
На прошлой неделе полиция Ирана объявила об установке камер наблюдения на улицах и в общественных местах, чтобы выявлять и наказывать женщин с непокрытой головой.