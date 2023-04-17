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Более 150 заведений закрыли в Иране из-за нарушений женщинами дресс-кода

Более 150 заведений закрыли в Иране из-за нарушений женщинами дресс-кода Фото: pixabay
Полиция в Иране закрыла больше 150 магазинов и ресторанов за сутки за несоблюдение правил ношения платков женщинами, сообщает Zakon.kz.

В минувшее воскресенье иранская полиция сообщила, что за прошедшие сутки в городах страны были закрыты 137 магазинов и 18 ресторанов, передает АlarabiyaNews.

Все заведения были опечатаны после того, как в стране начали устанавливать камеры, чтобы следить за соблюдением дресс-кода женщинами страны. Дело в том, что в Иране женщинам предписано в обязательном порядке носить хиджаб.

Усиление было введено после того, как женщины стали массово отказываться от платков после смерти 22-летней курдской девушки, задержанной полицией нравов в сентябре прошлого года. Махса Амини задержали за нарушение правил ношения хиджаба.

На прошлой неделе полиция Ирана объявила об установке камер наблюдения на улицах и в общественных местах, чтобы выявлять и наказывать женщин с непокрытой головой.

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