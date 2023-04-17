Предельные тарифы на тепло и электроэнергию устроят и ТЭЦ, и потребителей

Рост тарифов на тепло и электричество практически неизбежен. Вопрос в том, насколько, чтобы не разорить ни инвесторов, ни потребителей. Нужно ввести предельные тарифы, сказал Zakon.kz депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов, руководитель рабочей группы по законопроекту "О теплоэнергетике".

Основной принцип нововведений – "тарифы в обмен на инвестиции".

В мою бытность вице-министром энергетики впервые в Казахстане было введено понятие предельных тарифов на электроэнергию. В 2008 году я защищал в стенах парламента этот законопроект, после принятия которого впервые были внедрены предельно-инвестиционные тарифы на семь лет – с 2009 по 2015 годы. Отмечу, что результат был очень хорош, просто-таки колоссален. За этот период были реанимированы электростанции, энергоблоки, введены дополнительные 3,3 тысячи МВт мощностей, – поделился с Zakon.kz депутат Мажилиса Парламента РК Дюсенбай Турганов.

По окончанию действия предельных тарифов, с 1 января 2016 года должен был заработать уже рынок мощности электроэнергии. К сожалению, на тот момент к нему готовности не было, и потому все тарифы оказались заморожены вплоть до 2019 года, после чего рынок все-таки был запущен. Вот только из-за невовремя введенной ожидаемой мощности, не все, но многие станции не успели провести реконструкцию, внедрить какие-то новшества.

Сейчас такие же предельные тарифы, я считаю, необходимо внедрить и в теплоэнергетике. Все говорят об инвестиционной непривлекательности отрасли, но как раз-таки здесь инвестор будет видеть перспективу. По крайней мере, на каком-то определенном отрезке времени точно – длиной в пять, десять лет... Условия будут оговорены следующим образом: какие инвестиции, такие и тарифы. То есть будет минимальный тариф, а будет – максимальный. Это будет зависеть от объема инвестиций. Дюсенбай Турганов

Так, если инвестиции будут вкладываться только для поддержания работ ТЭЦ, будет применен минимальный тариф. Если же инвестор вложится на перспективу, так, что вырастут мощности, наметится стратегический рост, тогда можно будет говорить о максимальном, предельном тарифе. И, наконец, если инвестиции окажутся рассчитаны только на небольшой прирост мощностей, то используют усредненный тариф.

Понятно, что для населения главное – надежное тепло. Но ведь также очевидно, понятно, что без инвестиций его в перспективе – а может, и уже в ближайшую зиму – не получить. И затраты нужны немалые. Поэтому и ценовой вопрос с тарифами – один из основных.

Но, говорит мажилисмен, речь идет еще и о выборе, о поиске низких процентных займов – будь то в банках, или у любых международных финансовых институтов. Кроме того, в составе тарифов будет учитываться и амортизационная составляющая, причем в полном объеме.

При этом необходимо будет предусмотреть и определенные льготы. Например, рассмотреть целесообразность освобождения предприятий тепловых сетей от уплаты налогов – тех же КПН, НДС и т.д. А также подумать об иных преференциях, которые бы помогли отрегулировать вопрос достаточной безболезненности введения новых тарифов для населения. Дюсенбай Турганов

А еще, тепловые сети, по мнению мажилисмена, в обязательном порядке должны быть переданы и числиться на балансе у местных исполнительных органов. Иначе нельзя, потому что тепловые сети – это весьма затратные объекты. К слову, потери в тепловых сетях Казахстана сегодня достигают катастрофической цифры – 40 процентов от всего вырабатываемого тепла в республике, из которых, в свою очередь, 20 процентов относится к магистральным потерям, а 80 – к внутриквартальным и внутридомовым. Что также не может не отражаться на тарифах.

Кроме того, хочу отметить, что в самом законопроекте "О теплоэнергетике" нет ответа на прямой вопрос – насколько именно возрастут тарифы. Поскольку это будут расчеты с абсолютно индивидуальным подходом не только по каждому городу, населенному пункту, но и по каждому предприятию. И конкретно по каждому объекту расчеты будут утверждаться в подзаконных актах. Аналогично и в отношении средств, которые возьмут из бюджета и затем адресно направят для компенсации социально-уязвимым слоям населения. При этом повторюсь – все вышеперечисленные меры направлены не столько на рост, сколько на стабилизацию тарифов, – подчеркнул Дюсенбай Турганов.

Как ранее сообщал Zakon.kz, 5 апреля 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев представил в Мажилисе Парламента РК проект закона "О теплоэнергетике" с сопутствующими поправками. Вопрос надежного и бесперебойного функционирования теплоэнергетической отрасли имеет исключительную социально-политическую важность для Казахстана с его резко континентальным климатом и – особенно – суровой зимой.

Сейчас законопроект проходит обсуждение в Комитете по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса. О том, какой должна быть тарифная политика государства в отрасли, изданию Zakon.kz рассказал руководитель рабочей группы по законопроекту "О теплоэнергетике" Дюсенбай Турганов.

И главный ее принцип в том, что тарифы должны быть обоснованы не только экономически, но и социально.