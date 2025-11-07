Предельные тарифы на электроэнергию установят для новых энергокомпаний

Подготовлен приказ Минэнерго, которым вносятся изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

В частности, группа энергопроизводящих организаций дополнена новыми компаниями: ТОО "Sintra Energy" (64-группа), ТОО "KAZ GREEN ENERGY" (65-группа) и ТОО "Aktobe Energy Gaz" (66-группа).

В связи с чем для новых субъектов рынка, включенных в 64, 65 и 66-ю группу энергопроизводящих организаций, устанавливаются соответствующие предельные тарифы.

В Минэнерго отметили, что утверждение предельных тарифов для данных субъектов не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что выработка электрической энергии данными станциями минимальная.

Ввести в действие скорректированные тарифы планируется с 1 декабря 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 ноября.