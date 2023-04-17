Взрыв в Жанаозене: увеличилось число погибших

В Жанаозене аварийно-спасательные работы продолжаются. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека – мужчина, женщина и ребенок.



"Таким образом, по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших. Всего госпитализированы восемь человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью". Пресс-служба МЧС РК

В оперативных работах по разбору завалов задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Нацгвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Ранее сообщалось об одном погибшем.