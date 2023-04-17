Нурлан Ногаев выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в Жанаозене

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев высказался о прошествии в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, создана межведомственная комиссия, она будет выяснять причину взрыва и как быть с последствиями.

Как отметил Ногаев, возбуждено уголовное дело. Пострадали 17 человек.

"Мы приносим свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших. По поводу жилья и других затрат это все мы берем под свою ответственность. Спасибо неравнодушным гражданам Жанаозена за их поддержку. На данный момент можно сказать, что развалины почти расчищены. Сотрудники ДЧС работают на месте", – сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.





Около 5:00 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв в многоквартирном доме. На месте взрыва в Жанаозене работает межведомственная комиссия, по факту взрыва возбуждено уголовное дело. В данный момент все люди из-под завалов извлечены.



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По последней информации, из-под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших.