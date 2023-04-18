Новый план по борьбе с курением в Англии: миллион бесплатных вейпов в обмен на сигареты

Министерство здравоохранения Англии предложит каждому пятому курильщику в стране, а это порядка 1 млн человек, бесплатные вейпы, чтобы они отказались от сигарет.

Такой подход является частью политики снижения вреда и британские эксперты надеются, что он не только благотворно скажется на ситуации с неинфекционными заболеваниями в стране, но и позволит к 2030 году снизить число курильщиков ниже 5%. А именно этот порог ВОЗ считает достаточным, чтобы признать государство, "свободным от табачного дыма".



11 апреля министр здравоохранения Англии Нил О'Брайен изложил пакет мер, направленных на снижение уровня курения ниже 5% к 2030 году во время мероприятия "Вопросы и ответы" в консервативном аналитическом центре Policy Exchange. Этот пакет включает поощрение людей отказываться от сигарет в пользу менее вредных продуктов без горения, борьбу с незаконной продажей вейпов лицам моложе 18 лет, ваучеры для беременных курящих женщин и другие.

При этом в стране отказались от идеи поднять возраст продаж сигарет с 18 лет. Как заявил Нил О'Брайен, введение юридических ограничений было бы "слишком большим отклонением" от текущей политики. А эта политика и вся новая программа по борьбе с курением сосредоточена на "оказании помощи людям бросить курить", а не на введении запретов, несмотря на давление со стороны активистов и депутатов парламента.

Согласно новым планам правительства, бесплатные стартовые наборы для вейпа будут предлагаться курильщикам по схеме "обменяй, чтобы бросить курить", которую министры назвали первой в мире.

Участники кампании назвали эти меры "долгожданными шагами в правильном направлении", но заявили, что их "далеко недостаточно". Так, Сара Макфэдьен из благотворительной организации Asthma + Lung UK отметила, что "вейпинг подойдет не всем" и что курильщикам нужны "услуги по прекращению курения, предлагающие индивидуальную поддержку, должным образом финансируемые за счет сбора с табачной промышленности".

По мнению британских экспертов, порядка 9% женщин в Англии все еще курят во время беременности. Инициаторы введения для них ваучеров считают, что финансовый стимул наряду с поведенческой поддержкой заставит всех их бросить курить к концу года. Хотя детали этого направления программы еще окончательно не определены, ожидается, что ваучеры будут доступны на протяжении всей беременности и могут составить до 400 фунтов стерлингов, если курильщица завершит программу.

Также будет начата консультация по введению обязательного размещения рекомендаций по отказу от курения на пачках сигарет.

Нил О'Брайен заявил, что "в идеальном мире" люди не курили бы табак и не пользовались электронными сигаретами, но в нашем реальном мире вейпинг "существенно менее вреден, чем курение".

В свою очередь директор группы по защите прав курильщиков Forest Саймон Кларк считает, что "образование всегда лучше принуждения, поэтому мы рады, что правительство, похоже, предпочитает подход к отказу от курения с помощью пряника, а не кнута. Вейпинг действительно является значительно менее вредной альтернативой курению за счет отсутствия процесса горения, в ходе которого и образуются основные вредные и токсичные вещества. При вейпинге этого процесса горения нет, поэтому имеет смысл поощрять курильщиков переходить на электронные сигареты. Однако, если взрослые курильщики все еще предпочитают курить сигареты, правительство должно уважать этот выбор".

Финансирование программы "Обменяй, чтобы бросить", по оценкам официальных лиц, обойдется примерно в 45 млн фунтов стерлингов в течение двух лет. Оно будет осуществляться из бюджета Министерства здравоохранения и социальной защиты.