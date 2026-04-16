События

Сотни миллионов кубометров воды подано на юг Казахстана: названа причина

поля, вода, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 15:43 Фото: Instagram/su_resurstari_ministrligi
В двух районах Туркестанской области для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель проведены работы по промывке почвы. Для этого понадобились сотни миллионов кубометров воды. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 16 апреля 2026 года, работы по промывке почвы проведены Туркестанским филиалом РГП "Казводхоз" в Жетысайском и Мактааральском районах.

"В общей сложности филиалом было подано 400 млн кубометров воды для промывки почвы на 53,6 тыс. га земель в Жетысайском районе и 41 тыс. га в Мактааральском районе".Пресс-служба МВРИ РК

Также сообщается, что ведутся работы по влагозарядке почвы в Шардаринском районе на площади 8,1 тыс. га.

На сегодня для этих целей подано 262 млн кубометров.

Отмечается, что аграрии Туркестанской области поблагодарили специалистов РГП за своевременную подачу воды.

"Выращиваем хлопок на семи гектарах. Сейчас увлажняем поля, чтобы подготовить их к посеву. Вода приходит вовремя и в большом объеме. Спасибо работникам "Казводхоза". Благодаря стабильной подаче воды в этом году рассчитываем получить хороший урожай", – отметил фермер Акжан Сулеймбеков.

Как уточнил руководитель Жетысайского производственного отделения Туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Нуртас Турсынбеков, работы по промывке почвы начались в декабре прошлого года.

"На сегодня они полностью завершены. Сейчас мы осуществляем подачу воды на орошаемые площади для полива овощей и бахчевых культур. Промывка почвы необходима для выращивания хлопка. Чтобы получить хороший урожай, нужно снизить содержание солей в почве. Влагозарядка проводится для увлажнения почвы перед посевом", – сообщил он.

15 апреля 2026 года стало известно, что из крупнейшего водохранилища Казахстана сбросят 6,3 млрд кубометров воды. Причину можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Около миллиарда кубометров воды сбросили на юге Казахстана: названа причина
09:38, 09 апреля 2026
Миллиарды кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища: названа причина
09:15, 23 октября 2025
Миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана
12:34, 05 апреля 2025
Казахстан оказался хуже Узбекистана и Таджикистана в первый день чемпионата Азии по дзюдо
15:32, Сегодня
Аналитик предугадал исход матча Рыбакиной на "пятисотнике" в Штутгарте
15:15, Сегодня
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
14:54, Сегодня
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
14:50, Сегодня
