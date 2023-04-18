200 призывников сбежали из Казахстана в Россию – комментарий Военной прокуратуры

Фото: МО РК

Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев в Сенате высказался об уклонистах от армии в Казахстане. Ранее в СМИ появилась информация, что молодые люди приграничной Северо-Казахстанской области уезжают в Россию, чтобы не служить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Сената Сергей Ершов. "В СМИ вышла информация о том, что из Северного Казахстана в Россию бегут призывники, чтобы не идти служить в армию. К примеру, на сегодняшний день на территории соседнего государства находятся порядка 250 человек, подлежащих весеннему призыву. Мой вопрос, действительно ли это так? Что с этими ребятами будет? – поинтересовался он. Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев подтвердил, что имеется такая информация. "По поводу Северного Казахстана, да, действительно, в СМИ такая информация просочилась. Органы прокуратуры ориентировали Минобороны. По предварительной информации, из 200 этих человек 120 являются студентами, которые обучаются в России. При наличии обоснования у них будет отсрочка. Те, кто не обучается, на территории Казахстана им будет предъявлено уклонение от армии. Они в любом случае прибудут, есть же миграционное законодательство. Обязать их прибыть в Казахстан для службы такого права нет", – отметил спикер. Ранее он озвучил причины самоубийств в армии. Депутат Сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Читайте также Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте Строящееся здание на территории школы рухнуло в поселке Карагандинской области В Алматы разрешат ездить по автобусной полосе по проспекту Райымбека

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