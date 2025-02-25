#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Общество

Дело Ербаяна Мухтара: следствие не определило подозреваемых

Пациенты в палате, палата, пациент, лечение, медицинское учреждение, больница, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 13:10 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев 25 февраля 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал ход следствия по делу ставшего инвалидом в армии срочника Ербаяна Мухтара, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по факту получения тяжелой травмы военнослужащим Ербаяном Мухтаром проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, назначены экспертизы. После сбора всех доказательств будет принято решение. Дело находится на особом контроле генпрокурора и главного военного прокурора.

"В настоящее время конкретных подозреваемых лиц по делу нет. Есть определенный круг, они отрабатываются следствием", – сказал Максат Казиев.

Начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы Национальной гвардии МВД Нурбай Бектурсынов напомнил, что Ербаян Мухтар пролечился в Турции. Ему предстоит пройти второй этап лечения. Солдаты Нацгвардии и другие госорганы оказали ему помощь.

"На связи с родителями, оказываем всю посильную помощь. Проведена служебная проверка. Установлено, что не было фактов правонарушения или давления на Ербаяна Мухтара", – подчеркнул он.

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Тлеухан Басхожаев добавил, что Ербаян Мухтар был доставлен в Турцию на лечение военным самолетом Минобороны. В будущем ему готовы и дальше оказывать поддержку от ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года, ударившись головой о кафель в туалете.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Как казахстанцам вернуть ошибочные переводы соцотчислений
Общество
14:17, Сегодня
Как казахстанцам вернуть ошибочные переводы соцотчислений
Для чего нужно приложение Armia.kz, ответили в Минобороны
Общество
14:15, Сегодня
Для чего нужно приложение Armia.kz, ответили в Минобороны
Более 90% случаев гибели срочников не связаны с военной службой – Минобороны Казахстана
Общество
13:51, Сегодня
Более 90% случаев гибели срочников не связаны с военной службой – Минобороны Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: