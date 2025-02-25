Дело Ербаяна Мухтара: следствие не определило подозреваемых

Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев 25 февраля 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал ход следствия по делу ставшего инвалидом в армии срочника Ербаяна Мухтара, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по факту получения тяжелой травмы военнослужащим Ербаяном Мухтаром проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, назначены экспертизы. После сбора всех доказательств будет принято решение. Дело находится на особом контроле генпрокурора и главного военного прокурора.

"В настоящее время конкретных подозреваемых лиц по делу нет. Есть определенный круг, они отрабатываются следствием", – сказал Максат Казиев.

Начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы Национальной гвардии МВД Нурбай Бектурсынов напомнил, что Ербаян Мухтар пролечился в Турции. Ему предстоит пройти второй этап лечения. Солдаты Нацгвардии и другие госорганы оказали ему помощь.

"На связи с родителями, оказываем всю посильную помощь. Проведена служебная проверка. Установлено, что не было фактов правонарушения или давления на Ербаяна Мухтара", – подчеркнул он.

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Тлеухан Басхожаев добавил, что Ербаян Мухтар был доставлен в Турцию на лечение военным самолетом Минобороны. В будущем ему готовы и дальше оказывать поддержку от ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года, ударившись головой о кафель в туалете.