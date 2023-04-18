В Жанаозене из-за ЧП от централизованного газоснабжения отключили 16 домов

Эти здания расположены рядом с тем, где вчера был взрыв. В газовой службе отмечают, что отключение временное – всего на несколько дней, передает корреспондент Zakon.kz.

В жанаозенском городском отделе ЖКХ сообщили, что подачу газа в многоквартирные дома, которые находятся рядом с местом взрыва, отключили на 2-3 дня.

"Специалисты жанаозенского филиала АО "КазТрансГазАймак" проверяют систему газоснабжения в этом направлении. К этому газорегуляторному пункту проходит подземный газопровод, а от него к потребителям идет надземный. Мы уведомили жителей, что временно отключили газ, потому что нужно проверить систему подачи газоснабжения. Проверка займет примерно 2-3 дня, потом подачу газа возобновят", – рассказали в отделе ЖКХ акимата Жанаозена.

Утром 17 апреля во втором микрорайоне города прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.



По последним данным, число погибших достигло четырех человек.

В МЧС озвучили предварительную причину взрыва.