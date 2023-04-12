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Где Казахстан возьмет специалистов для строительства АЭС

атомная электростанция Фото: pexels
В Казахстане давно обсуждают строительство атомной электростанции. Пока власти не определились с поставщиком технологий, также остается непонятным, где страна возьмет специалистов для строительства АЭС.

Об этом на брифинге в СЦК высказался председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для строительства АЭС стране нужны ученые, но в первую очередь, инженеры, ядерщики, которые смогли бы сконструировать ядерные реакторы. 

"Практика показывает, что поставщики ядерных технологий в лице французских, японских и российских компаний обеспечивают полностью весь цикл подготовки. Но мы закладываем в основу, чтобы готовить эти кадры не только за рубежом, но и в Казахстане. В частности, на базе КазНУ им. аль-фараби открыт филиал МИФИ – Московского технологического института, где мы и готовим новые кадры", – рассказал Дархан Ахмед-Заки.

Сколько специалистов нужно для строительства атомной станции, пока непонятно. Глава Комитета науки лишь добавил, что обсуждение данного вопроса будет на повестке еще ближайшие пять лет.

Предварительной локацией для строительства АЭС в Казахстане выбрали Алматинскую область. 17 февраля заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, будут ли переносить локацию из-за возможных землетрясений в регионе. 

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Тамила Языкова
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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