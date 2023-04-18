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Депутат предлагает запретить выдавать кредиты солдатам из-за дедовщины

Депутат предлагает запретить выдавать кредиты солдатам из-за дедовщины Фото: пресс-служба Минобороны РК
Депутат Жанна Асанова в Сенате предложила запретить выдавать кредиты военнослужащим. По ее словам, это позволит защитить их от дедовщины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жанна Асанова внесла ряд предложений в ходе обсуждения вопроса сохранения жизни и здоровья военнослужащих в Сенате.

"Касательно закредитованности, вы сказали, что подписан меморандум с банками, но меморандум носит декларативный характер, наверное, нужно его уже перевести в правовое поле и законодательно закрепить – право неуплаты кредитов на момент службы. Плюс второе предложение – запретить солдатам, которые проходят службу, брать кредиты во время службы. Поскольку есть случаи, когда на солдата оформлялись кредиты большие. Знаем причины и почему это делается. У нас дедовщина есть. В банковских приложениях это легко сделать", – завила она.

Она также предложила повысить ответственность среди военных за сокрытие таких преступлений в армии.

"Предлагается повысить также призывной возраст. Кроме того, сделать призыв и формировать части по принципу землячества – условно, чтобы ребята с одной области служили там. Потому что ребенка далеко отправляешь – психологически ему тяжело и родителям, а в землячестве все друг друга знают – родственники, братья, сватья, по крайней мере, друг друга в обиду не дадут. Может быть, тогда не будет дедовщины. А там где далеко и изолированные части, может быть сделать убрать срочную службу и поставить на контракт", – завила сенатор.

Ранее депутат Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата.

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