Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Взрыв в Жанаозене: врачи рассказали о состоянии пострадавших

обрушение Фото: МЧС РК
Пять пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме Жанаозена находятся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как передает Lada.kz, девушке 2000 года рождения, получившей ожоги тела и перелом позвоночника провели операцию. Она находилась на 17-18 неделе беременности. 

"Другой пострадавший - мужчина 1977 года рождения. Он также находится в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавления нижних конечностей. 17 апреля ему провели операцию, чтобы сохранить ноги", – сообщили в городской больнице.

Трое пострадавших – девочки 2008 и 2014 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения получают лечение в отделении травматологии. 

Еще один из пострадавший находится в Мангистауской областной больнице (МОБ). Мужчину 1972 года рождения транспортировали на "скорой" медавиации. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 60-70% поверхности тела. 

"Пациент находится в отделении реанимации, в сознании, но в тяжелом состоянии. Проводится лечение", – отметили в пресс-службе МОБ.

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Число погибших достигло четырех человек, пострадали шесть.

После в МЧС сообщили, что предварительная причина взрыва – хлопок газовоздушной смеси. 

Читайте также

Главы оборонных ведомств Казахстана и Азербайджана обсудили перспективные вопросы сотрудничества

Ущерб казахстанским дольщикам за 2 года превысил 30 млрд тенге

Прогноз аналитиков 1XBET на ответные матчи четвертьфинала ЛЧ

Тамила Языкова
Взрыв в Жанаозене
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления