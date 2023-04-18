Взрыв в Жанаозене: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Пять пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме Жанаозена находятся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как передает Lada.kz, девушке 2000 года рождения, получившей ожоги тела и перелом позвоночника провели операцию. Она находилась на 17-18 неделе беременности.

"Другой пострадавший - мужчина 1977 года рождения. Он также находится в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавления нижних конечностей. 17 апреля ему провели операцию, чтобы сохранить ноги", – сообщили в городской больнице.

Трое пострадавших – девочки 2008 и 2014 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения получают лечение в отделении травматологии.

Еще один из пострадавший находится в Мангистауской областной больнице (МОБ). Мужчину 1972 года рождения транспортировали на "скорой" медавиации. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 60-70% поверхности тела.

"Пациент находится в отделении реанимации, в сознании, но в тяжелом состоянии. Проводится лечение", – отметили в пресс-службе МОБ.

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Число погибших достигло четырех человек, пострадали шесть.

После в МЧС сообщили, что предварительная причина взрыва – хлопок газовоздушной смеси.