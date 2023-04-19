Канье Уэст отказался от участия в президентской гонке в США

Рэпер Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США и хочет сосредоточится на семье, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с изданием Daily Beast рассказал продюсер документального кино Адам Камачо, которого в ноябре 2022 года музыкант нанял для работы над своей предвыборной кампанией.

Камачо сообщил, что так и не договорился с Уэстом о продлении контракта. Рэпер сказал ему, что сейчас занят другими делами.

"Сейчас я живу своей жизнью, занимаюсь своей школой The Donda Academy, моей новой женой, детьми, вот и все. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое", – цитирует продюсер своего нанимателя.

Daily Beast также приводит мнение еще одного источника из близкого круга Уэста, который утверждает, что всякий, кто заявляет, что занимается политическим продвижением репера, "шарлатан".



Канье Уэст уже участвовал в выборах президента США в 2020 году, тогда ему удалось набрать 60 тыс. голосов. Это менее 1% от общего числа избирателей.



Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал Канье Уэсту не баллотироваться в президенты США, так как он все равно проиграет.