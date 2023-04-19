КНДР запустит военный спутник-шпион
Фото: pixabay
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР запустит военный спутник-шпион, как и планировалось, сообщает Zakon.kz
По информации агентства Yonhap, Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника.
Отмечается, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.
Ранее мы писали, что в КНДР провели испытание новой баллистической ракеты.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ