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КНДР запустит военный спутник-шпион

КНДР запустит военный спутник-шпион Фото: pixabay
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР запустит военный спутник-шпион, как и планировалось, сообщает Zakon.kz

По информации агентства Yonhap, Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника.

Отмечается, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

Ранее мы писали, что в КНДР провели испытание новой баллистической ракеты.

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