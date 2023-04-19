Роналду после дня рождения дочери проиграл в чемпионате Саудовской Аравии
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К сожалению, португальская звезда покинул поле уже в другом настрое, так как его дружина уступила в гостях одному из лидеров чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хилялю" – со счетом 0:2. Дубль оформил игрок хозяев Одион Игало, он дважды реализовал пенальти.
Что касаемо Роналду, то португалец не забивает два матча подряд, а "Аль-Наср" набрал всего одно очко за эти игры и постепенно теряет шанс на чемпионство. В матче с "Аль-Хилялем" Криштиану провел на поле все 90 минут, ничем не запомнился, кроме желтой карточки, полученной за футбольный "сабмишн" в отношении игрока хозяев.
Также стоит отметить, что перестановка главного тренера "Аль-Насра" произошла совсем не вовремя, именно перед матчем с очень серьезным соперником. Ушел француз Руди Гарсия, у руля встал хорват Йеличич, но лучше не стало. Сейчас "Аль-Наср" с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства.