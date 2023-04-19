Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роналду после дня рождения дочери проиграл в чемпионате Саудовской Аравии

Футбол Поражение Аль-Насра Фото: twitter/Cristiano
Футбольный клуб "Аль-Наср" со своим лидером Криштиану Роналду проиграл "Аль-Хилялю" в рамках чемпионата Саудовской Аравии. На этот поединок португалец вышел в хорошем настроении после того, как справил годовщину рождения своей дочери Беллы, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

К сожалению, португальская звезда покинул поле уже в другом настрое, так как его дружина уступила в гостях одному из лидеров чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хилялю" – со счетом 0:2. Дубль оформил игрок хозяев Одион Игало, он дважды реализовал пенальти. 


Что касаемо Роналду, то португалец не забивает два матча подряд, а "Аль-Наср" набрал всего одно очко за эти игры и постепенно теряет шанс на чемпионство. В матче с "Аль-Хилялем" Криштиану провел на поле все 90 минут, ничем не запомнился, кроме желтой карточки, полученной за футбольный "сабмишн" в отношении игрока хозяев. 


Также стоит отметить, что перестановка главного тренера "Аль-Насра" произошла совсем не вовремя, именно перед матчем с очень серьезным соперником. Ушел француз Руди Гарсия, у руля встал хорват Йеличич, но лучше не стало. Сейчас "Аль-Наср" с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства. 

Читайте также

Футболист Мане получил рекордный штраф в 350 тысяч евро

Бибисара Асаубаева повторно обыграла лучшую шахматистку мира

Казахстанские боксеры получат по 200 тысяч долларов за "золото" ЧМ-2023 в Ташкенте

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления