Роналду в четвертый раз признали игроком месяца в Саудовской Аравии

Лидер футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду объявлен лучшим игроком марта в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец удостаивается такого звания уже в четвертый раз за нынешний сезон, сообщает Zakon.kz.

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39-летний форвард "Аль-Насра" в первый месяц весны сыграл в двух матчах своего клуба в чемпионате Саудовской Аравии. В поединке с "Аль-Раэдом", где команда португальца дома проиграла со счетом 1:3, Роналду ничем не отличился.





А вот в игре с "Аль-Таи" 30 марта Криштиану оформил хет-трик, а "Аль-Наср" разгромил соперника – 5:1.

Стоит отметить, что для Роналду это четвертый приз лучшего игрока месяца в саудовской Премьер-лиге за текущий сезон. До этого капитан "Аль-Насра" получал эту награду в августе, сентябре и декабре 2023 года.

На данный момент в активе португальского форварда 33 гола и 11 результативных ассистов в 34 играх за клуб во всех турнирах.

Не так давно Роналду забил свой 878-й карьерный гол. К этой минуте он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 26 мячами.