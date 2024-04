Роналду в четвертый раз признали игроком месяца в Саудовской Аравии

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

39-летний форвард "Аль-Насра" в первый месяц весны сыграл в двух матчах своего клуба в чемпионате Саудовской Аравии. В поединке с "Аль-Раэдом", где команда португальца дома проиграла со счетом 1:3, Роналду ничем не отличился.

А вот в игре с "Аль-Таи" 30 марта Криштиану оформил хет-трик, а "Аль-Наср" разгромил соперника – 5:1.

🥁 The RSL Player of the Month is...@Cristiano 🇵🇹💪#yallaRSL pic.twitter.com/amcPW0tOAn