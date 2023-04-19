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Законодательство РК

Число дорогостоящих медуслуг увеличилось в 11 раз в Казахстане

Казахстан медуслуги Токаев Фото: Пресс-служба Правительства РК
На фоне бесконтрольного потребления медпомощи число дорогостоящих диагностических услуг увеличилось в 11 раз. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию страны, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что низкий уровень информатизации привел к существенному повышению нагрузки на медперсонал. Деятельность региональных комиссий Фонда медстрахования не прозрачна, что приводит к росту расходов на здравоохранение.

"На фоне бесконтрольного потребления медпомощи число дорогостоящих диагностических услуг увеличилось в 11 раз. Стационары страны в конце прошлого года испытывали острый дефицит средств. Это означает, что отвлекаются средства от действительно важных направлений. Правительству совместно с акимами регионов следует провести ревизию деятельности региональных филиалов Фонда медстрахования. Коррупционные риски сохраняются и в вопросах лекарственного обеспечения. Этому способствует неэффективная система планирования".Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что до сих пор медицинские организации "вручную" формируют потребность в лекарственных средствах. Нередки случаи значительного завышения цен на медицинскую технику. Все еще не решен вопрос запуска интеграционной платформы здравоохранения.

"Работа ведется, и планы у правительства большие, но важна эффективная и оперативная реализация".Касым-Жомарт Токаев

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

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