Поток обращений казахстанцев на имя президента за последние три года вырос в два раза

На совещании по социально-экономическому развитию страны глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что у каждого региона есть своя специфика и "болевые точки", сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что, зная о своих проблемах на местах, акимы не всегда готовы своевременно оценить риски, взять на себя ответственность и принять своевременное решение.

"Только с начала года в общественной приемной Администрации президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя президента за последние три года вырос в два раза". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, Администрация совместно с правительством готовится к запуску единого Центра приема граждан.

"Это позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами. Акимы должны выстроить аналогичную работу на местах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, качество всей вертикали коммуникаций с населением должно обеспечить правительство. Методологию и контроль глава государства возложил на Администрацию президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Национальный план развития.