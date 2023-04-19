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Поток обращений казахстанцев на имя президента за последние три года вырос в два раза

Поток обращений казахстанцев на имя президента за последние три года вырос в два раза Фото: pxhere
На совещании по социально-экономическому развитию страны глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что у каждого региона есть своя специфика и "болевые точки", сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что, зная о своих проблемах на местах, акимы не всегда готовы своевременно оценить риски, взять на себя ответственность и принять своевременное решение.

"Только с начала года в общественной приемной Администрации президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя президента за последние три года вырос в два раза".  Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, Администрация совместно с правительством готовится к запуску единого Центра приема граждан.

"Это позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами. Акимы должны выстроить аналогичную работу на местах", – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

По его словам, качество всей вертикали коммуникаций с населением должно обеспечить правительство. Методологию и контроль глава государства возложил на Администрацию президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Национальный план развития.

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