Димаш Кудайберген анонсировал выпуск новых песен

19 апреля 2023 года находящийся в Лос-Анджелесе популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новую фотографию в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Под снимком в Instagram он анонсировал выпуск новых песен.

"Скоро я представлю свои новые песни. Желаю вам яркого дня, а у нас – ночь". Димаш Кудайберген

На публикацию отреагировал братишка Абильмансур, который написал: "Хорошо". А полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов возразил: "Мы не можем ждать".

Фолловеры исполнителя оставили восторженные комментарии и отметили, что с нетерпением ждут новых песен:

"Уау! Новые песни! Всегда жду",

"До чего же ты красивый, Ди! Очень ждем твою новую песню",



"Ура! Спасибо за новости, за фото и за то, что просто ты есть",



"Спасибо! Мы всегда ждем тебя и твои песни! Спокойной ночи, Ди",

"Привет, Ди! Мы всегда ждем твоих новых песен! Знаешь! Усталый, но красивый! До встречи! Любим!"

"Спасибо за ДИселфи! Сладких тебе снов. Я уверена, что даже сны у тебя музыкальные… Ждем с нетерпением твои новые песни",

"Огромное спасибо, дорогой Димаш, за позитив моего утра! Твои новые песни для нас – неимоверное счастье. Желаю удачи и спокойной тебе ночи",

"Димаш – бесспорно лучший в мире в искусстве пения! И нет сомнений у меня на этот счет! Лишь подтверждение – реакции в YouTube! Ждем песни...Спокойной ночи!"

"Дорогой Димаш, у нас двойная радость: вы сообщаете о выходе новых песен (Ура! Ждем!), сопроводив эту прекрасную новость таким фото! Вы знаете, чем можно порадовать своих Dears! Ждем новые песни и ваши концерты! Успехов и удачи Вам!"

Ранее сообщалось, что на образовательном кубинском телеканале Canal Clave впервые вышла программа, полностью посвященная Димашу Кудайбергену.