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Дуйсенова прокомментировала предложение депутата об отмене АСП

Дуйсенова прокомментировала предложение депутата об отмене АСП Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 19 апреля прокомментировала предложение депутата Мажилиса Гаухар Танашевой отменить АСП с одновременным увеличением размера детского пособия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова заявила, что выплата адресной социальной помощи не может быть остановлена.

"У нас есть семьи, которые получают такую помощь. Есть граждане, которые не могут работать. Поэтому им должна быть оказана адресная социальная помощь. Существуют объективные и субъективные причины того, кто сейчас не может работать, чей доход ниже прожиточного минимума. Исходя из этого, я бы сказала, что необходимо выявить каждую семью и рассмотреть вопрос об оказании конкретной социальной помощи", – заявила министр.

При этом она напомнила, что они работают над совершенствованием механизма предоставления АСП. Одним из эффективных механизмов по определению нуждающихся семей, по словам Дуйсеновой, станет цифровая карта семьи. 

12 апреля депутат Мажилиса Гаухар Танашева предложила отменить АСП с одновременным увеличением размера детского пособия. Позже по этому вопросу высказался заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов. 

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