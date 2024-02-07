Необходимость пересмотра порядка выплаты АСП прокомментировала Дуйсенова

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 7 февраля 2024 года прокомментировала слова Касым-Жомарта Токаева о необходимости пересмотреть систему адресной социальной помощи (АСП) населению, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали, что президент поручил пересмотреть порядок оказания адресной социальной помощи. "Особенно на селе, когда приходят, каждый человек представляет свои доходы и расходы, и говорит, что у него есть личное подсобное хозяйство и что он несет такие расходы. Значит, в основном мы сейчас больше обращаем внимание на доходы, сколько он получает, а расходы сильно не учитываются. По расходам, если сейчас реально каждый представляет сам", – сказала в ответ Тамара Дуйсенова. При этом она исключила риски злоупотреблений. "Если эта информация будет не совсем правильной, тогда 87 информационных систем уже работают, по ним видно будет", – указала Тамара Дуйсенова. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости пересмотреть порядок выплаты АСП. Читайте также Одиноких матерей для казахстанского законодательства не существует Актобе накрыл буран Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления

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