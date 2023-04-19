Новое ограничение на выдачу потребительских кредитов планируют ввести в Казахстане

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах правительства рассказала о планируемом ограничении при выдаче потребительских кредитов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова сообщила, что в Казахстане темпы роста потребительского кредитования опережают темпы роста кредитования корпоративного сектора.

"Последние три года такая тенденция наблюдается. В этой связи очень важно, чтобы при выдаче кредитов банки оценивали платежеспособность заемщиков. Для этого в агентстве принят ряд мер, например, ограничили, что ежемесячный платеж, который выплачивает заемщик, не должен превышать 50% от его доходов. Сейчас прорабатывается еще одна норма – она касается прежде всего того, что если у человека уже есть просроченный кредит, то есть он уже вышел на просрочку по кредиту, то новый кредит ему чтобы не предоставляли. Такое ограничение планируется ввести и на законодательном уровне", – отметила она.

В целом, по ее словам, самый главный показатель при принятии решения о выдаче кредита – это соотношение платежа и дохода заемщика.

"Это главный показатель, который применяется для регулирования долговой нагрузки. Кроме того, очень важно принятие мер по контролю за процентными ставками, чтобы банки и МФО соблюдали установленные ограничения по предельным размерам процентных ставок, по которым выдаются кредиты. Если говорить об ограничении доступа к потребительским кредитам, то два года назад, если помните, приняли меру о том, что если доход составляет ниже прожиточного минимума, то человек не имеет права получать такой кредит", – заявила спикер.

Мадина Абылкасымова также напомнила, что в Казахстане вступил в силу закон о банкротстве физлиц, который позволяет заемщикам, имеющим сложности с обслуживанием кредита, подать на процедуру банкротства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны заявил, что люди чаще стали брать потребительские кредиты для покрытия текущих расходов в условиях роста цен. Президент указал на политические и социальные риски такого положения.

