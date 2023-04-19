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Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в выборах президента США

кандидат в президенты Фото: Facebook/Robert F. Kennedy, Jr
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, 69-летний Кеннеди-младший намерен претендовать на выдвижение кандидатом от Демократической партии США.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). Как отмечает телеканал, Кеннеди-младший последовательно выступает против вакцинации. Также он является экологическим активистом.

Кеннеди-младший стал вторым кандидатом от Демократической партии, который подтвердил свои намерения участвовать в президентских выборах в 2024 году. В марте этого года о выдвижении своей кандидатуры сообщила писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. Вместе с тем он пока не заявил о начале новой предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Джо Байден будет баллотироваться на второй срок.

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