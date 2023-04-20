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670 млрд тенге незаконно выведенных активов вернули в Казахстан

тенге Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что на сегодня возвращено около 670 миллиардов тенге незаконно выведенных за рубеж активов, сообщает Zakon.kz.

Этой информацией Ерулан Жамаубаев поделился в кулуарах Мажилиса.

"На сегодняшний день возвращено около 670 миллиардов тенге. Это официальные данные. Эту информацию предоставляет Генеральная прокуратура".Ерулан Жамаубаев

В ноябре 2022 года Генеральная прокуратура называла сумму в 630 млрд тенге.

20 октября 2022 года премьер-министр Казахстана заявил, что изъятые у коррупционеров 100 млрд тенге направят на строительство школ уже в ноябре.

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Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК МФ РК Казахстан
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