670 млрд тенге незаконно выведенных активов вернули в Казахстан
Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что на сегодня возвращено около 670 миллиардов тенге незаконно выведенных за рубеж активов, сообщает Zakon.kz.
Этой информацией Ерулан Жамаубаев поделился в кулуарах Мажилиса.
"На сегодняшний день возвращено около 670 миллиардов тенге. Это официальные данные. Эту информацию предоставляет Генеральная прокуратура".Ерулан Жамаубаев
В ноябре 2022 года Генеральная прокуратура называла сумму в 630 млрд тенге.
20 октября 2022 года премьер-министр Казахстана заявил, что изъятые у коррупционеров 100 млрд тенге направят на строительство школ уже в ноябре.
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