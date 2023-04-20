670 млрд тенге незаконно выведенных активов вернули в Казахстан

Фото: Zakon.kz

Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что на сегодня возвращено около 670 миллиардов тенге незаконно выведенных за рубеж активов, сообщает Zakon.kz.

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