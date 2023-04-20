Дома в Алматы строят на тектонических разломах – депутат

По словам мажилисмена Ислама Сункар, в Алматы строительство многоэтажных жилищных комплексов активно ведется непосредственно на тектонических разломах земли, и уже возведены и возводятся более 100 многоквартирных жилищных комплексов, сообщает Zakon.kz.

Ислам Сункар, зачитывая депутатский запрос, отметил, что стихийные бедствия, произошедшие в Турции и Сирии, должны стать большим уроком для нашей республики, тем более что юго-восточная часть является самой сейсмоопасной зоной Казахстана.

"Однако, несмотря на случившуюся трагедию, в Алматы строительство многоэтажных жилищных комплексов активно ведется непосредственно на тектонических разломах земли, и уже возведены и возводятся более 100 многоквартирных жилищных комплексов. Опасность строительства многоквартирных жилых комплексов в местах тектонических разломов заключается в пиковых ускорениях грунта в момент землетрясения, что добавляют +1, +2 балла, также способствует вертикальным и горизонтальным подвижкам, в результате чего разрушения могут быть необратимыми". Ислам Сункар

В бассейнах двух рек Улкен Алматы и Аксай расположены 122 селеопасных участка, 114 ледников, моренные озера. Депутат отметил, что Алматы в своей истории уже переживал катострофические сели. К потенциальным последствиям возможной селевой активности добавилась угроза разрушения многоэтажных жилых комплексов, строящихся вблизи рек и находящихся под угрозой подтопления.

"Однако, несмотря на законодательный запрет на строительство зданий и сооружений в пределах водоохранных зон и историческую практику, подтверждающую, что город Алматы расположен на территории кратковременных и внезапных селевых потоков, в городе активно ведется строительство объектов многоэтажных жилых комплексов в старом русле рек Большой Алматинки, Есентай (Весновка) и Малая Алматинка". Ислам Сункар

Кроме Алматы территории Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей со всеми городами и населенными пунктами, в которых проживает до 40% населения страны, также находятся в сейсмоопасной зоне.

Депутат считает, что правительству нужно обратить особое внимание на законность выдачи разрешительных документов на строительство, а также пересмотреть стандарты, регламенты, строительные нормы и предусмотреть участие специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в подготовке проектно-сметной документации, контроле за ходом строительства и принятии в эксплуатацию жилых зданий, в которых предполагается массовое нахождение людей.

Депутат Бакытжан Базарбек тоже поднял тему с уплотненной застройкой в Казахстане.

"На наших глазах происходит настоящий беспредел застройщиков, и одним из примеров является Алматы, который за короткое время из финансово-культурного центра страны превратился в огромный строительный участок. Аналогичная ситуация в Астане, Шымкенте, Туркестане, сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах Уральска, Атырау, Актау и Актобе". Бакытжан Базарбек

Он отметил, что сейчас многоэтажные жилые комплексы часто строят без архитектурно-планировочного задания, без согласования эскизного проекта, строят без ПСД, без талона уведомления на строительство, без разрешения на привлечение долевых средств на жилищное строительство, строят на земельном участке, целевое назначение которого не позволяет такое строительство. Строят на рекреационной и водоохраной зонах, на охранной зоне международного аэропорта, на тектонических разломах, на красных линиях, на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, на охранной зоне высоковольтных линий, на санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, на санитарно-охранных зонах действующих кладбищ, на неудобицах и логах. Строят без инженерных сетей, без коммуникаций. Для высвобождения территории под строительство элитных жилых комплексов, коттеджей, зон отдыха вырезают огромные горы и сопки, вырубают ценные редкие деревья и кустарники, выводят из оборота естественные ареалы обитания редких и вымирающих видов животных.

"Для этого уничтожили все яблоневые сады, под бульдозер идут даже захоронения на кладбищах. Все эти годы мы, всячески поддерживая строительный сектор и сферу жилищного строительства, забыли о главном – о комфортных и безопасных условиях проживании жителей городов, которые ежедневно сталкиваются не просто с уплотняющей, а очевидными противоправными действиями застройщиков. Застройщики, которые возводят жилые дома без соответствующих разрешений, без утверждения проекта и необходимых согласований, в условиях бесконтрольности и безнадзорности идут на обман потребителя, свободно заключают непонятные по природе договоры и соглашения, не имеющие юридическую силу, продают квартиры и таким образом формируют протестную массу на случай судебных тяжб с государством". Бакытжан Базарбек

Он отметил, что часто застройщик, столкнувшийся с риском демонтажа либо у него аннулированы разрешительные документы, подталкивает своих вкладчиков на митинги и протесты. Их деятельность создает риск и угрозу не только тем, кто купил заветные квадратные метры в этом доме, но и в целом конституционному правопорядку в стране.

Депутат потребовал:

Объявить мораторий на внесение корректировок в проекты детальной планировки районов (ПДП) для перевода рекреационных, сейсмо-, селе- и оползнеопасных зон в жилые зоны. Ввести космомониторинг неиспользуемых земель и самовольного строительства на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, рекреационных и общественных зонах городов. Результаты этого космомониторинга должны быть правовым основанием для изъятия земель в судебном порядке, а также приостановления строительства, отзыва и аннулирования исходных и разрешительных документов на строительство. Ввести институт "Омбудсмен по защите общественных интересов в сфере архитектуры и строительства" с наделением его необходимыми полномочиями, вплоть до инициирования проверок зон и территории самовольной и незаконной застройки. Законодательно вернуть комиссионную приемку в эксплуатацию возведенных объектов, особенно многоквартирных жилых домов на сейсмо, селе- и оползнеопасных зонах с обязательным согласованием актов комиссионной приемки с уполномоченными органами.

Ввести обязательный сейсмоаудит для всех объектов жилищного строительства двух- и более этажности.

В этот же день аким Алматы встретился с жителями. Одна из них рассказала, что когда в городе проводят сейсмотренировки, люди выходят из зданий, но куда идти, не знают, потому что нет указателей. Женщина попросила решить этот вопрос. В свою очередь Ерболат Досаев отметил, что у каждого подъезда в городе появятся специальные таблички с указателями. Акимат уже выделил деньги.