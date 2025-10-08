#АЭС в Казахстане
Общество

Запретить строить дома на разломах Алматы предлагает депутат

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Бакытжан Базарбек в ходе обсуждения проекта Строительного кодекса в Мажилисе 8 октября 2025 года предложил ввести ряд ограничений для строительства жилья в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что часть территории Казахстана является сейсмически опасной, а прогнозирование землетрясений является наиболее сложным и непредсказуемым, особенно в Алматы.

Он поинтересовался, будет ли запрет строительства на тектонических разломах.

"Из существующих в Алматы 27 тектонических разломов с 1 по 13 разломы полностью застроены многоквартирными жилыми домами. И люди просто не знают, где они живут. Вот даже 40-этажная башня строится на шестом диагональном тектоническом разломе верхнечетвертичного времени шириной в 100 м. И второй вопрос – запрет строительства многоквартирных жилых комплексов в предгорьях и селеоползнеопасных зонах", – озвучил Бакытжан Базарбек.

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев подтвердил, что 45% страны находится в сейсмически опасных зонах. Поэтому в рамках Строительного кодекса введены различные механизмы по сейсмике.

"Речь идет об использовании сейсмоизолирующих систем, а также о таких механизмах, как оценка сейсмической опасности, сейсмического риска и паспортизации объектов. Местные исполнительные органы должны будут проводить эту паспортизацию, что позволит им определять уровень сейсмического риска объектов", – добавил министр.

Строительство же объектов, по его словам, будет вестись согласно Карте сейсмического микрозонирования – их должны будут использовать при разработке планов детальной планировки и генеральных планов.

"В Алматы такие карты существуют, и теперь, соответственно, при разработке будут учитываться данные карты при разработке ПСД и выдаче исходно-расширительных последующих документов. Да, не везде в стране сейчас такие карты есть, но какой-то период можно рассмотреть и потом обязательства ввести, чтобы такие карты (были разработаны. – Прим. ред.) и в последующем стройка велась только с учетом таких карт сейсмического микрозонирования", – указал глава Минпрома.

Однако его ответ не удовлетворил депутата Бакытжана Базарбека.

"Я конкретно вам вопрос задал. Будем запрещать строить на тектонических разломах, на селе и в оползнеопасных зонах?" – повторил он.

На что Ерсайын Нагаспаев коротко ответил: "Если это опасно, конечно же, мы там строить не будем".

В целом, профильное ведомство готово ко второму чтению рассмотреть предложения депутатов.

Строительный кодекс – это концептуально новый документ, который даст ответ на все проблемные вопросы в строительной и градостроительной сферах. Какие ключевые нормы в него включены, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
