В Жанаозене создана специальная рабочая группа для анализа деятельности предприятий

20 апреля в Жанаозене приступает к работе специальная рабочая группа, сформированная из числа сотрудников "КазМунайГаза", с целью анализа деятельности нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий города, сообщает Zakon.kz.

Группу в составе 33 различных специалистов возглавил заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.



Установочное совещание с участниками группы 19 апреля в Астане провел председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

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"Перед ними поставлены задачи провести встречи с трудовыми коллективами города, ознакомиться с условиями труда работников, закупочной деятельностью и другими аспектами работы предприятий", - сообщили в пресс-службе "КазМунайГаза".

Также отдельно будут рассмотрены жалобы сотрудников местных компаний по предполагаемым фактам нарушения условий договоров, в том числе озвученные бывшими работниками "БерАли Мангистау Company" в ходе заседаний специальной комиссии в Астане.

Кроме того, особое внимание будет уделено выявлению и пресечению коррупционных рисков при проведении закупочных процедур предприятиями Жанаозена по различным видам услуг.

По итогам анализа, представленным рабочей комиссией, будет сформирован план действий, направленный на устранение актуальных проблем экономического и социального характера.

Ранее сообщалось, что в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Многие были задержаны. Позже всех отпустили, сообщив, что переговоры пикетчиков и властей продолжатся, жанаозенцы уехали домой.