Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полицейские задержали подозреваемых в хищении газопроводов в "КазТрансГазАймак"

подозреваемые Фото: polisia.kz
Подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

21 апреля в рамках расследования уголовных дел, связанных с причинением крупного ущерба фонду национальной компании АО "КазТрансГазАймак" путем незаконного вывоза магистральных газопроводов "Индер-Махамбет" Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Атырауской области по координации органов прокуратуры были установлены и задержаны подозреваемые 1978 г.р., 1984 г.р., 1988 г.р.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 188 УК РК "Кража", то есть по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.

В "Озенмунайгазе" и "БерАли Мангистау" ведется расследование по фактам хищения.

Читайте также

В Уральске семилетний мальчик потерял половину мизинца на детской площадке

В "Озенмунайгазе" и "БерАли Мангистау" ведется расследование по фактам хищения

В Атырау задержали иностранца, находящегося 20 лет в международном розыске

Елена Беляева
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
утверждены правила назначения соцвыплат по беременности и родам, ходу за ребенком
В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам и уходом за ребенком до 1,5 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления