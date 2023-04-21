Полицейские задержали подозреваемых в хищении газопроводов в "КазТрансГазАймак"

Подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

21 апреля в рамках расследования уголовных дел, связанных с причинением крупного ущерба фонду национальной компании АО "КазТрансГазАймак" путем незаконного вывоза магистральных газопроводов "Индер-Махамбет" Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Атырауской области по координации органов прокуратуры были установлены и задержаны подозреваемые 1978 г.р., 1984 г.р., 1988 г.р.



Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 188 УК РК "Кража", то есть по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.

В "Озенмунайгазе" и "БерАли Мангистау" ведется расследование по фактам хищения.

