Впереди волшебный звездопад - пик активности апрельских Лирид

Наблюдатели звездного неба смогут оценить волшебный звездопад или максимум активности метеорного потока Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом напоминают специалисты-астрономы, сообщает Zakon.kz

Именно в ночь с 22 на 23 апреля ожидаются самые красивые падающие звезды. Как пишет kp.ru метеоры, кажется, вылетают из созвездия Лиры, поэтому – Лириды. Созвездие опознается по яркой звезде Вега, которую вы без труда заметите на востоке. Но смотреть именно туда не нужно: метеоры будут везде.

Пока прогноз на этот год скромный: в час можно увидеть 10-18 метеоров. Но сами же астрономы предупреждают: будьте постоянно начеку! Лириды могут выдать и до ста метеоров в час.

Метеоры Лирид невероятно красивы. Они медленные, летят, бросая искры, никуда не торопятся (можно загадать желание!). А еще после большинства метеоров остается хвост, который иногда не рассеивается несколько минут. За ним интересно наблюдать: на него дуют ветра на высоте около ста километров, и он причудливо изгибается.

Астрологи же утверждают, что несмотря на то что этот метеорный поток не так эффектен, как, например, августовские Персеиды, но он имеет важный астрологический смысл. Об пишет DailyHoro. Созвездие Лиры, откуда "летят" метеоры (так называемый радиант), олицетворяет чистоту и свет, доброту и оптимизм.

Астрологи особо отмечают 22 апреля субботу. 20 апреля произошло солнечное затмение, 21 апреля началось ретроградное движение Меркурия. А вот 22 апреля обещает быть более позитивным днем. По мнению специалистов Лириды всеми силами будут помогать людям привлекать любовь и удачу. Обрести оптимизм и вернуть любовь к жизни станет значительно проще. Трудности в общении с любимым человеком тоже могут сойти на нет.

22 апреля людям будет легче слышать и понимать друг друга: поэтому и конфликты имеют все шансы разрешиться. Многие могут почувствовать желание протянуть ближнему руку помощи. Астрологи советуют не сторониться этих идей.

Доброта, тепло – главная "валюта" этого дня. 22 апреля многим энергетика звездопада Лириды поможет избавиться от негативных мыслей, дурных воспоминаний, уныния. Если вы были вовлечены в последнее время в какие-то негативные события, то 22 числа все с высокой вероятностью закончится — уйдут плохие мысли и завершится черная полоса.

Ранее мы писали о первом звездопаде этого года и о ретроградном Меркурии.