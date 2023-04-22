Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назван ТОП-5 секретов сохранения молодости после 30

Назван ТОП-5 секретов сохранения молодости после 30 Фото: pixabay
Медики считают похудение главным секретом молодости после 30 лет, сообщает Zakon.kz

Диетолог Регина Ахуньянова отметила в Telegram, что лишние килограммы всегда визуально прибавляют возраст. Чтобы похудеть, следует пересмотреть режим питания. 

Итак, что нужно сделать, чтобы продлить молодость и сохранить красоту даже после 30 лет по версии врача Ахуньяновой:

"1. Снизить вес - лишние килограммы сразу прибавляют вам лет.

2. Нормализовать питание - о нем мы говорили вчера. Добавлю, что ежедневно должны быть: фрукты 2-3 шт., овощи 300 г, белок в каждый прием пищи, нерафинированное масло 3 ст.л. - не бойтесь жиров правильных! Это ваша кожа, женское здоровье, гормоны, нормальный холестерин.

3. Устранить дефициты: если есть анемия, дефициты, нет белка в рационе, то вы быстрее стареете, коллаген не будет нормально синтезироваться и не будет держаться в организме - вам и коктейли, и БАДы не помогут.

4. Поработать с гормонами и в первую очередь - питание и поведение.

5. Поддерживать уровень мышечной массы, включать еженедельно 150 минут спорта в неделю: после 30 лет она снижается, если не заниматься, и заполняется жиром", - написала врач.

Ранее мы писали о полезных продуктов для женского здоровья.

Читайте также

Мифы об альтернативном молоке развеял эксперт

Топ-10 книг, которые читают на одном дыхании

Пульт в руки: топ-5 громких кинопремьер 2023 года

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
утверждены правила назначения соцвыплат по беременности и родам, ходу за ребенком
В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам и уходом за ребенком до 1,5 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления