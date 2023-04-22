Назван ТОП-5 секретов сохранения молодости после 30

Медики считают похудение главным секретом молодости после 30 лет, сообщает Zakon.kz

Диетолог Регина Ахуньянова отметила в Telegram, что лишние килограммы всегда визуально прибавляют возраст. Чтобы похудеть, следует пересмотреть режим питания.

Итак, что нужно сделать, чтобы продлить молодость и сохранить красоту даже после 30 лет по версии врача Ахуньяновой:

"1. Снизить вес - лишние килограммы сразу прибавляют вам лет.

2. Нормализовать питание - о нем мы говорили вчера. Добавлю, что ежедневно должны быть: фрукты 2-3 шт., овощи 300 г, белок в каждый прием пищи, нерафинированное масло 3 ст.л. - не бойтесь жиров правильных! Это ваша кожа, женское здоровье, гормоны, нормальный холестерин.

3. Устранить дефициты: если есть анемия, дефициты, нет белка в рационе, то вы быстрее стареете, коллаген не будет нормально синтезироваться и не будет держаться в организме - вам и коктейли, и БАДы не помогут.

4. Поработать с гормонами и в первую очередь - питание и поведение.

5. Поддерживать уровень мышечной массы, включать еженедельно 150 минут спорта в неделю: после 30 лет она снижается, если не заниматься, и заполняется жиром", - написала врач.

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