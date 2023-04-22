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Двое детей погибли при пожаре в Актобе

Двое детей погибли при пожаре в Актобе Фото: скриншот видео
Двое детей 2013 и 2019 годов рождения погибли при пожаре в частном доме в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Троих человек при пожаре спасли актюбинские полицейские. 

21 апреля патрульные полицейские Канат Житписбаев, Сабит Адай и Ерсултан Тулеп получили вызов о возгорании в частном доме на улице Джангильдина.

Прибыв на место, полицейские заметили, что входная дверь дома охвачена пламенем, а в окно увидели лежащего на полу человека. Стражи порядка разбили стекло и проникли внутрь.

Полицейским удалось спасти двух женщин и мужчину, вытащив их через окно. Однако после спасения выяснилось, что внутри остались двое малолетних детей, которые, к сожалению, погибли.

Пожарные, которые прибыли на место, с помощью противогазов сумели войти в дом и потушить пожар.

Приказом МЧС РК от 1 февраля 2023 года внесены изменения в Правила пожарной безопасности.

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